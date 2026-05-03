Общество 3 мая 2026 14:53

Член комиссии ОП РФ рассказал, куда жаловаться на «мангальщиков-нарушителей»

Россияне могут обратиться в экстренные службы, если заметят нарушение правил разведения огня в общественных местах. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, одним из способов реагирования является обращение в МЧС.

«На мангальщика-нарушителя можно пожаловаться в местное отделение МЧС. Можно подать электронную жалобу, перейдя на официальном сайте в раздел “Обращения граждан”. К заявлению желательно приложить фото или видео как доказательство правонарушения», – отметил он.

Эксперт добавил, что в случае угрозы возгорания следует обращаться в полицию.

«Если вам кажется, что жарка шашлыков может привести к пожару, а нарушители не реагируют на просьбы погасить огонь, вызовите полицию», – подчеркнул Машаров.

Он напомнил, что в городах разводить огонь и устанавливать мангалы разрешено только на специально оборудованных площадках. В парках, скверах и садах вне таких зон это запрещено.

Ранее стало известно, что жарка шашлыков вне специально оборудованных пикниковых зон может обернуться штрафом до 15 тысяч рублей.

