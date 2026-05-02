За жарку шашлыков вне пикниковых зон грозит штраф до 15 тыс. рублей

Жарка шашлыков вне специально оборудованных пикниковых зон может обернуться штрафом до 15 тысяч рублей. Об этом сообщила доцент кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Наталия Ведышева, ее слова приводит «РИА Новости».

Она пояснила, что за нарушение требований пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если же шашлыки готовят в период действия особого противопожарного режима, который вводят региональные власти, сумма штрафа увеличивается и составляет от 10 до 20 тысяч рублей.

Юрист добавила, что в случае, если при приготовлении шашлыков возникнет пожар и в результате пострадают люди или будет повреждено чужое имущество, размер административного штрафа возрастет до 40-50 тысяч рублей.

Ведышева также напомнила, что разводить огонь и использовать мангалы разрешается только в специально оборудованных пикниковых зонах. Такие места должны быть оснащены противопожарными мангалами, ящиками с песком и урнами для мусора.