Член Центризбиркома России: Наша молодежь на выборах очень активная

Российская молодежь активно участвует в выборах, кроме того, она задействована в качестве организаторов. Об этом РИА Новости рассказала член Центральной избирательной комиссии РФ Людмила Маркина.

«Наша молодежь очень активная. И она задействована как организаторы выборов... Просто мы должны ее вовлекать, с ней общаться», — отметила она в беседе с журналистами в инфоцентре ЦИК.

Голосование в большинстве регионов проходит в течение трех дней и началось 8 сентября. Проходят выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и довыборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Также проводятся выборы в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.