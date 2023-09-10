Андрей Кондратьев встретился с молодежным активом избирательной системы Татарстана

Фото: телеграм-канал ЦИК РТ

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев встретился с молодежным активом избирательной системы республики. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦИК.

«Члены клубов молодых избирателей – студенты юридических факультетов республиканских вузов, участники образовательных проектов ЦИК РТ ведут мониторинг хода дополнительных выборов депутатов муниципальных образований», – сказано в сообщении.

Фото: телеграм-канал ЦИК РТ

В Центризбиркоме сегодня работает Информационно-справочный центр, который позволяет контролировать законность выборных процедур и оперативно реагировать на потенциальные нарушения на избирательных участках.

Андрей Кондратьев также по видеосвязи пообщался с председателем Нижнекамской ТИК Фаридом Гильмановым и поинтересовался ходом голосования на избирательном участке №2294 в Камских Полянах, пообщался с одним из наблюдателей.