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Андрей Кондратьев встретился с молодежным активом избирательной системы Татарстана
Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев встретился с молодежным активом избирательной системы республики. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦИК.
«Члены клубов молодых избирателей – студенты юридических факультетов республиканских вузов, участники образовательных проектов ЦИК РТ ведут мониторинг хода дополнительных выборов депутатов муниципальных образований», – сказано в сообщении.
В Центризбиркоме сегодня работает Информационно-справочный центр, который позволяет контролировать законность выборных процедур и оперативно реагировать на потенциальные нарушения на избирательных участках.
Андрей Кондратьев также по видеосвязи пообщался с председателем Нижнекамской ТИК Фаридом Гильмановым и поинтересовался ходом голосования на избирательном участке №2294 в Камских Полянах, пообщался с одним из наблюдателей.
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