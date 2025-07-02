Цивилева предложила распространить образовательную квоту на вдов погибших бойцов

Анна Цивилева

Фото: kremlin.ru

Предусмотренную для участников специальной военной операции и их детей льготу на получение образования необходимо распространить на вдов погибших в зоне боевых действий военных. С таким предложением выступила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства страны.

Докладчица сослалась на многочисленные обращения вдов павших военнослужащих. По ее словам, они, «несмотря на тяжелую утрату, сохраняют активную жизненную позицию и хотят работать, чтобы поднять на ноги своих детей».

«Поэтому предлагаю распространить эту меру поддержки и на вдов погибших участников СВО, предоставив им в том числе право на поступление в учреждения высшего и среднего профессионального образования по отдельной квоте», – заметила Цивилева.

Ранее. в начале марта этого года, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию к тому моменту ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России (сейчас их число увеличилось – прим. Т-и), семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

2025-й объявлен в РФ Годом защитника Отечества.