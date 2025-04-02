Цивилев на «Энергопроме»: Казань подходит для проведения форумов любого уровня

Сергей Цивилев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава Минэнерго России Сергей Цивилев высоко оценил «Энергопром» и Казань как место для проведения форумов. Об этом он сказал журналистам в МВЦ «Казань Экспо».

«Энергетический форум в Казани уже давно сложился. И он уже стал международным. И мы видим, сколько стран приехало сегодня на этот форум. В Казани создана прекрасная площадка для проведения форумов любого уровня», – заметил министр.

«В Казани есть очень много заводов, которые работают в области электроэнергетики. И здесь можно, прямо приехав на этот форум, заехать в том числе и на предприятия, познакомиться, как они работают, познакомиться с этими технологиями. Это уникальная возможность», – похвалил столицу РТ Цивилев.

На форуме состоялось заседание Электроэнергетического совета СНГ. Министры из стран Содружества также оценили уровень гостеприимства Раиса Татарстана Рустама Минниханова и всей команды.

«Эту площадку с удовольствием восприняли все страны – участницы СНГ, им всё очень понравилось, они благодарили и Рустама Нургалиевича, и всю его команду за такое гостеприимство. Они выразились примерно так: "Мы только прилетели, нас взяли на руки и на руках пронесли через всю выставку". Это прекрасная площадка, которая позволяет проводить любой форум, но есть еще и подготовленная команда в Казани, которая эти форумы может организовать и провести», – заключил Цивилев.