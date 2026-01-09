news_header_top
Культура 9 января 2026 18:56

«Читаем Тукая вместе!»: в Менделеевске открыли литературный марафон

В Менделеевске стартовал большой литературный марафон, посвящённый 140-летию поэта Габдуллы Тукая.

Центральная и детская библиотеки стали первыми участниками общереспубликанской акции «Тукайны бергәләп укыбыз. Читаем Тукая вместе». Торжественный старт состоялся 8 января в Центральной библиотеке, где собрались читатели и работники библиотек.

Марафон открылся совместным чтением бессмертного произведения Тукая «Туган тел» («Родной язык»), которое стало символом литературного движения и гимном любви к родному языку.

Акция будет продолжаться весь юбилейный год, напоминая о творческом наследии поэта и воспитывая новые поколения ценителей литературы.

Присоединиться к марафону может каждый: библиотеки Менделеевска открывают свои двери для всех любителей поэзии. Следите за анонсами встреч и конкурсов в официальных аккаунтах библиотек в соцсетях.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#Габдулла Тукай
