Чистопольский музей-заповедник выиграл гранты на реализацию двух проектов

Фото: «Чистополь-информ»

Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник выиграл два гранта Президентского фонда культурных инициатив. В общей сложности культурное учреждение получит поддержку в размере 1 млн 787 тыс. рублей.

«Реализация проектов начнется после заключения договоров», — объяснил ИА «Татар-информ» директор Чистопольского музея-заповедника Александр Печенкин.

Один из проектов называется «Кряшены: праздники и будни. Моделирование духовной культуры в музейном пространстве». Грантовая поддержка составит 790 тыс. рублей. На второй проект под названием «Чистополь старообрядческий. Рябиновцы» направлены средства в размере 997 тыс. рублей.

Основная цель кряшенского проекта — способствовать сохранению культурного наследия кряшен, проживающих на территории Чистопольского района.

По информации газеты «Чистополь-информ», в рамках его реализации предусмотрены этнографические экспедиции в села района с локальным проживанием кряшен для сбора сведений об их духовной культуре. Кроме того, в музее откроется выставка, посвященная этому народу, будут организованы экскурсии, интерактивные программы, уроки для школьников и творческие встречи с носителями традиций.

Фото: © «Чистополь-информ»

Проект «Чистополь старообрядческий. Рябиновцы» предполагает создание документального фильма, съемки которого запланированы на декабрь этого года. Хронометраж составит 30 минут. Этот проект станет первым фильмом из задуманного видеоцикла, посвященного старообрядческому Чистополю.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Чистополь получит 50 млн рублей за победу в конкурсе «Лучшая муниципальная практика».