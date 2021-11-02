Чистополь получит 50 млн рублей за победу в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Чистополь стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», сообщила пресс-служба Министерства экономики Татарстана.

Татарстанский город занял первое место в номинации За эффективную «обратную связь» жителям от руководителей муниципального образования.

Призовой фонд конкурса составил 1 млрд рублей. Чистополь выиграл денежный грант в размере 50 млн рублей, который он сможет получить до конца года.

Татарстан участвует в конкурсе на лучшие муниципальные практики с момента его учреждения – с 2017 года. Лучшая муниципальная практика определяется среди городских и муниципальных округов, а также сельских поселений.

В исполкоме Чистополя отметили, что победить в конкурсе удалось благодаря активной работе с жителями через социальные сети. Глава района и руководитель исполкома зарегистрировались в социальных сетях и активно отвечают на волнующие жителей вопросы. В городе действуют и другие механизмы общения с населением: приемы граждан, система «Народный контроль» и «Инцидент-менеджмент». Жители муниципального района активно участвуют в стратегических сессиях, сходах граждан, в собраниях, конференциях, опросах.

«Победа конкурсной заявки в этом году, безусловно, послужит стимулом для дальнейшего совершенствования и развития муниципальных практик на территории района. В Чистопольском районе руководство активно работает с населением. Территориальное общественное самоуправление активно реализует свои инициативы в жизни города: участвуют в грантах. Так, с 2017 года ими было выиграно более 6,4 млн рублей, которые были потрачены на благоустройство микрорайона», – отметил заместитель министра экономики РТ Равиль Сиразеев.

Ведомство помогало с подготовкой заявок на конкурс.

По предварительной информации, награждение победителей конкурса состоится 10 декабря на съезде Всероссийской ассоциации развития муниципального самоуправления.