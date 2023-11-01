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Чистопольская епархия: «Убивший жену священник скрыл, что состоит на учете у психиатра»
Священник из Нижнекамска, который жестоко расправился со своей женой, скрыл от руководства, что состоит на учете в психиатрическом диспансере. Об этом «Татар-информу» рассказала руководитель пресс-службы Чистопольской епархии Марина Шмелева.
«Как выяснилось впоследствии, подозреваемый в убийстве скрыл от священноначальника то, что состоял на учете в психиатрическом диспансере в другом регионе. Он приехал к нам из Мурманской епархии, это достаточно далеко. Мы могли знать только те данные, которые указаны в его личном деле. Этой информации там не было», – рассказала Шмелева.
Она добавила, что до момента отстранения подозреваемый агрессии к прихожанам не проявлял.
«17 октября он был отстранен от служения за нарушения, связанные к отношениям к Святым дарам, не более того. В каком-то другом плохом поведении он замечен не был, прихожане его любили. Это для нас такой же шок, как и для всех», – объяснила руководитель пресс-службы.
Со дня отстранения экс-священник не мог даже носить крест, передавать благословение, участвовать как священник в таинствах. То есть в каком-то смысле он был как мирянин, объяснила она.
«Несмотря на некоторые странности в его поведении, вывод о потенциальной опасности, которое составляло его нахождение на свободе, ни Священноначалию Чистопольской епархии, ни членам его семьи сделать не представлялось возможным», – сообщается на сайте Чистопольской епархии.
Представители епархии и представители власти Нижнекамского района с первых минут включились в эту историю и занимаются судьбой детей. У супругов их двое – 17-летний сын и 8-летняя дочь, добавила Наталья.
«Дети ни на минуту не были оставлены. Им выделили палату в больнице, так как квартира опечатана. С ними постоянно находится батюшка и прихожане. На себя мы возьмем организацию похорон», – заверила она.
31 октября стало известно о том, что клирик Чистопольской епархии священник Михаил Зубарев подозревается в убийстве супруги.
Клирик начинал свое служение в Мурманской епархии Русской Православной Церкви в 2000 году. Через четыре года он был рукоположен в сан диакона. В 2014 году он принял решение перейти в штат Чистопольской епархии, а в последнее время работал клириком Казанского храма поселка Красный Ключ.
Ранее мы сообщали, что Митрополия Татарстана прокомментировала трагическое происшествие, которое произошло накануне в Нижнекамске.
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