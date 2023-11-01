Татарстанская митрополия сделала заявление после информации о священнике, убившем супругу

Митрополия Татарстана прокомментировала трагическое происшествие, которое произошло накануне в Нижнекамске.

Как сообщают в пресс-службе митрополии, запрещенный в священнослужении клирик Чистопольской епархии иерей Михаил Зубарев убил свою супругу.

Отмечается, что Иерей Михаил — бывший клирик Казанского храма в городе Нижнекамске. С октября 2023 года он находился под запретом в связи с нарушением канонических норм Церкви.

Ранее в адрес главы Татарстанской митрополии уже поступали письма прихожан с жалобами на недостойное поведение отца Михаила. При рассмотрении обстоятельств дела было установлено, что в последние месяцы в поведении иерея Михаила были заметны странности, заставляющие усомниться в его психическом здоровье.

В конце октября правящий архиерей Чистопольской епархии принял решение о запрещении иерея Михаила Зубарева в священническом служении.

В митрополии отметили, что в настоящее время священник находится под стражей. Правоохранительными органами ведется следствие.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл с глубокой скорбью воспринял известие о страшном происшествии.