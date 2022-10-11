Чистополец, который зарубил товарищей и спалил дом, отправится за решетку на 23 года

В Верховном суде Казани вынесли приговор 51-летнему жителю Чистополя. Мужчина был признан виновным в двойном убийстве, краже и умышленном уничтожении имущества путем поджога, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, ночью 18 ноября 2021 года мужчина пришел к знакомому в дом. В этот момент хозяин жилища с приятелем выпивали. Гость присоединился к застолью. В какой-то момент между ним и владельцем дома произошла ссора. Якобы, мужчина стал обвинять гостя в том, что он приходит к нему зарядить гаджет. Тогда злоумышленник взял топор и зарубил обидчика, после чего расправился с его приятелем. Затем он забрал телевизор, приставку и электробритву, поджег дом и сбежал.

Суд признал чистопольца виновным и назначил ему наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы в год.

