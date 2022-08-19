Под суд пойдет житель РТ, который зарубил и сжег знакомых за упреки в зарядке мобильника

В Татарстане в суд направлено дело в отношении 51-летнего жителя города Чистополя. Мужчину обвиняют в убийстве двух лиц, совершенное с особой жестокостью, краже и умышленном уничтожение чужого имущества, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в середине ноября прошлого года мужчина пришел в дом к приятелю и попросил зарядить у него телефон и фонарик. В этот момент в жилище помимо хозяина был еще и его друг. Мужчины стали выпивать. В какой-то момент между гостем и хозяином произошел конфликт – владелец дома обвинил чистопольца в том, что он приходит лишь для того, чтобы подзарядить гаджеты. В ответ на это мужчина взял из сеней топор и зарубил им вначале хозяина, а после и его друга. После убийства, мужчина забрал имущество и поджег дом.

Свою вину татарстанец признал. Стоит отметить, что ранее он уже отбывал срок за убийство и грабеж и вышел из колонии лишь в марте 2021 года.

