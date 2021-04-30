Участниками пленэра в Чистополе станут пять членов Российской академии художеств

В Чистополе, купеческий центр которого имеет статус исторического поселения федерального значения, с 3 по 17 мая пройдет Всероссийский художественный пленэр. Проект реализуется с 2019 года по инициативе Союза художников РТ при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. В этом году его участниками станут 35 живописцев от Минска и Крыма до Костромы, в том числе пять действительных членов Российской академии художеств.



«Буквально вчера свое участие подтвердил Ильяс Айдаров (заслуженный художник РФ, народный художник Татарстана – прим. Т-и), который проживает в Москве, но готов приехать к нам, чему мы очень рады. Ожидаем также молодых художников из пяти российских регионов. Участие в пленэре повысит их художественный уровень», – сказал председатель правления Союза художников РТ Альберт Шиабиев.



В течение 14 дней участникам предстоит рисовать старинные дореволюционные дома и знаковые места города, финалом всероссийского пленэра станет выставка картин, часть которых пополнит фонды Чистопольского музея-заповедника. Кроме того, экспозиция будет передвижной – ее увидят жители восьми городов Татарстана, а потом Москвы и Санкт-Петербурга.



К 2025 году Чистополю предстоит ощутимо преобразиться. Банк развития стран БРИКС еще в 2018 году поддержал инициативу развития исторического центра города и одобрил выделение на эти цели 40 млн долларов. В январе этого года после проведения длительных конкурсных процедур по европейским правилам определились подрядчики проектных работ. Ими стал консорциум двух реставрационных компаний из Санкт-Петербурга. На проектирование отводится 21 месяц, после чего 11 объектов культурного наследия из комплекса Чистопольского музея-заповедника, один в ведении местного исполкома (здесь будет библиотека) и еще семь памятников архитектуры для поддержания регенерации исторической среды будут отреставрированы по программе БРИКС.



Облик старинного города, ставшего пристанищем в годы войны для Союза писателей СССР, ощутимо меняется последние несколько лет. Множество домов было расселено по программе ветхого жилья, целые квадраты исторической застройки утрачены. Для сохранения образа малоэтажного уютного городка предполагается разработать типовые проекты для застройки исторических улиц, часть объектов культурного наследия планируют через торги с символической стартовой ценой в 1 рубль передавать инвесторам. Дома, не обладающие этим статусом, но являющиеся ценными градоформирующими объектами, также намерены сохранить в их аутентичном облике.



Каждая картина Всероссийского художественного пленэра в связи с предстоящими городу преображениями будет сопровождена исторической справкой, кому и когда принадлежал дом, чем знаменит. Картины и локации также сфотографируют и оцифруют для создания буклетов и сопровождения выездных выставок.



«Чистополь – это место, которое у нас недооценено. Если мы называем Болгар и Свияжск красотой уже тронутой, то Чистополь – это та красота, которая еще не тронута и которую самое время сейчас запечатлеть. Место выбрано очень правильно», – подчеркнул заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.