Чистая прибыль Whoosh по МСФО в 2023 году выросла на 129%

Чистая прибыль Whoosh по МСФО в 2023 году составила 1,9 млрд рублей. Это на 129% больше, чем было в 2022-м (830 млн рублей), следует из опубликованного отчета компании.

Выручка «вуша» увеличилась до 10,7 млрд рублей (+68% за год). EBITDA кикшеринга — 4,5 млрд рублей (+36% за год). Рентабельность по EBITDA компании составила около 42%.

Чистый долг на конец 2023 года составил 8,5 млрд рублей, но соотношение чистого долга к EBITDA по итогам прошлого года - 1,9х.

По словам финдиректора компании Александра Синявского, рост выручки компании дает ресурс как для выплаты дивидендов, так и для дальнейших инвестиций в расширение бизнеса. Поэтому компания продолжит вести принятую дивидендную политику и в скором времени рассмотрит вопрос о выплате «доли от прибыли» своим акционерам. Напомним, ранее директора Whoosh направили на дивиденды 1,1 млрд рублей.