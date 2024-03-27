Авиакомпании РФ в 2023 году получили рекордную выручку - каков прогноз на будущее

Выручка авиаперевозчиков в России в 2023 году выросла на 31% - до 1,37 трлн рублей. Это новый абсолютный рекорд, который даже больше, чем было до пандемии. При этом поток пассажиров упал до уровня 2017 года – 105 млн человек, пишет «КоммерсантЪ».

Причина прибыльности - подорожание билетов и увеличение средней дальности перелета почти на 20% за пять лет, или с 1,85 тыс. км до 2,2 тыс. км.

Согласно прогнозам аналитиков, в 2024-м цены на авиабилеты не должны сильно увеличиться, так как это «подорвет» авиакомпании, а вот расходы наоборот вырастут. Так, в 2023 году расходы перевозчиков выросли только на 2,7%, тем самым почти остались на уровне 2022 года. В результате соотношение доходов и расходов перевозчиков на кресло-километр (RASK/CASK) в 2023 году оказалось аномально благоприятным — 1,21. Для сравнения: в 2012–2019 годах соотношение RASK/CASK было около 1,04–1,13, а в 2020 году падала до 0,88 из-за пандемии.

Часть экспертов, впрочем, полагают, что потенциал для подорожания перелетов сохранится и не приведет к существенному сокращению пассажиропотока.

В базовом сценарии по прогнозу АКРА динамика перевозок в 2024 году останется на уровне 2023-го (до 115 млн человек). Из-за ограниченности парка и сложностей по обслуживанию выручка авиакомпаний, скорее всего, не вырастит. Как следствие, выручка авиакомпаний в 2024-м прогнозируется на уровне 1,3–1,6 трлн рублей, а отношение RASK/CASK снизится до 1,1–1,15.

В стресс-сценарии (если ужесточат санкции и поднимут цены на билеты) пассажиропоток может упасть до 85–100 млн человек. В этом случае выручка авиакомпаний может снизиться до 1 трлн руб., а отношение RASK/CASK — опуститься ниже 1.