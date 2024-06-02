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Чистая прибыль всех банков РФ за 2023 год составила 3,3 трлн рублей
В 2023 году чистая прибыль российских банков составила 3,3 трлн рублей. Это в 16 с половиной раза больше, чем в 2022-м (0,2 трлн рублей). Рентабельность капитала при этом была на уровне 25%, пишет РБК.
Для сравнения: в 2021 году российские банки заработали «чистыми» 2,4 трлн рублей (рентабельность капитала – 21,1%), а 2020-м – 1,6 трлн рублей (рентабельность – 15,7%).
Причем эксперты прогнозируют, что в 2024-м чистая прибыль банков может вырасти до 3,5 трлн рублей (+6% относительно 2023-го).
Ранее сообщалось, что только за апрель российские банки в апреле заработали 305 млрд рублей чистой прибыли.
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