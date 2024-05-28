Российские банки в апреле заработали 305 млрд рублей чистой прибыли

Российские банки за апрель 2024-го заработали 305 млрд рублей чистой прибыли. Это на 13% больше, чем в марте, следует из материалов ЦБ РФ.

На рост прибыли в основном повлияло снижение отчислений в резервы на 67 млрд рублей, в том числе по прочим активам снижение было на 108 млрд рублей, а по корпоративным кредитам – на 22 млрд рублей. А вот резервы по кредитам физлиц, напротив, выросли на 60 млрд рублей.

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Уточняется, что всего за январь-апрель текущего года российские банки заработали 1,2 трлн рублей «чистыми».

Количество прибыльных банков снизилось в апреле до 249, а их доля от общего числа банков – с 80% до 78% (при общей доле в активах сектора в апреле на уровне 97%).