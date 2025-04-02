Чистая прибыль Казанского медико-инструментального завода в 2024-м снизилась в 5 раз

Чистая прибыль Казанского медико-инструментального завода (КМИЗ) по итогам 2024 года составила 16,9 млн рублей. Это в пять раз меньше, чем было в 2023-м (84 млн), следует из отчета компании по РСБУ.

Согласно опубликованным данным, выручка завода в 2024 году достигла 923 млн рублей (+2,5% за год). Себестоимость за год выросла на 11% до 665 млн рублей. При этом валовая прибыль снизилась до 258,4 млн рублей (-14,2%), а прибыль от продаж – до 121 млн рублей (-29,6%).

Также у предприятия выросли управленческие расходы – до 116,6 млн рублей (+10,8%), но снизились коммерческие расходы – до 20,6 млн (в 2023-м было 23,2 млн).

Упомянутый казанский завод является одним из крупнейших в России производителей инструментов для стоматологии и микрохирургии, а также полимерных изделий медназначения. Еще на этом предприятии производят наборы инструментов для кардиохирургии, алмазные головки, эндодонтические инструменты и т. д.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль КАМАЗа снизилась в 28 раз за год.