Чистая прибыль КАМАЗа по РСБУ в I полугодии 2024-го снизилась почти в 20 раз

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Чистая прибыль ПАО «КАМАЗ» по РСБУ в первом полугодии 2024 года уменьшилась почти в 20 раз, с более чем 12 млрд 996,7 млн рублей до 641 млн. Соответствующие данные приводит пресс-служба компании.

В свою очередь выручка предприятия сократилась с 183 млрд 746 млн рублей до 156 млрд 340 млн, или на 14,9%.

При этом в компании заметили, что итоги работы автогиганта за первое полугодие текущего года соответствуют показателям бизнес-плана на 2024 год. «КАМАЗ уверен в выполнении бизнес-плана 2024 года, итоговые показатели которого существенно превышают полугодовые итоги», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, с начала года КАМАЗ увеличил свою долю рынка в сегменте магистральных тягачей и самосвальных полуприцепов. Автогигант также стабильно удерживает свою долю в сегменте самосвалов.

Помимо прочего, в первом полугодии компании удалось увеличить выпуск грузовиков поколения К5 более чем на 37% год к году. Планируется и вывод на рынок новых моделей самосвалов К5, что «положительно скажется на доле КАМАЗа в сегменте самосвальной техники».

Необходимо отметить, что на предприятии снижение показателей в разговоре с агентством «Интерфакс» объяснили именно увеличением выпуска грузовиков К5 с их более высокой себестоимостью, а также эффектом высокой базы и ростом ключевой ставки Банка России. «Вместе с тем в целом текущие финансовые результаты группа оценивает как устойчивые», — уточнили в компании.

Продолжается также реализация инвестиционного проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективных семейств автомобилей „КАМАЗ“». На автомобильном заводе для деталей шасси запущена новая катафорезная линия. Завершена локализация на отечественных площадках трех типов кабин нового поколения К5 (применение отечественных металлов достигает 100%).

При поддержке Фонда развития промышленности реализуются проекты по развитию кузнечно-прессового производства, расширению производственных мощностей по выпуску рядного двигателя Р6 с рабочим объемом 13 литров и созданию современного производства ведущих мостов для всех семейств автомобилей «КАМАЗ».