Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Чистая прибыль КАМАЗа выросла в два раза в первом полугодии 2023 года
По итогам первых шести месяцев 2023 года чистая прибыль КАМАЗа по МСФО выросла в два раза в сравнении с показателями 2022-го. Она составила 13,5 млрд рублей, сообщают «Вести КАМАЗа».
Кроме того, на четверть увеличилась выручка — до 166,8 млрд рублей. Также зарегистрирован рост EBITDA до 20,9 млрд рублей, или +35% к 2022 году.
Валовая прибыль выросла на 10 млрд рублей — до 31,9 млрд, а операционная составила 16,9 млрд рублей. Для сравнения, годом ранее она достигала 11,9 млрд рублей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»