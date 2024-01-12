Чистая прибыль КАМАЗа выросла в два раза в первом полугодии 2023 года

По итогам первых шести месяцев 2023 года чистая прибыль КАМАЗа по МСФО выросла в два раза в сравнении с показателями 2022-го. Она составила 13,5 млрд рублей, сообщают «Вести КАМАЗа».

Кроме того, на четверть увеличилась выручка — до 166,8 млрд рублей. Также зарегистрирован рост EBITDA до 20,9 млрд рублей, или +35% к 2022 году.

Валовая прибыль выросла на 10 млрд рублей — до 31,9 млрд, а операционная составила 16,9 млрд рублей. Для сравнения, годом ранее она достигала 11,9 млрд рублей.