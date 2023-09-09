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При землетрясении в Марокко погибли почти 300 человек
Из-за землетрясения в Марокко погибли 296 человек, сообщает Al-Arabiya со ссылкой на официальные власти.
Еще по меньшей мере 153 человека пострадали.
По информации Европейско-среднеземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков располагался на глубине 10 километров а 77 километрах от Марракеша, где живут 839 тысяч человек.
Длилось землетрясение несколько минут. Жители вышли в этот момент на улицы. В результате частично была разрушена историческая часть города, которая признана наследием ЮНЕСКО.
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