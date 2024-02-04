Число жертв удара ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до 28 человек

В результате обстрела пекарни со стороны ВСУ в Лисичанске погибли 28 человек. Об этом сообщает МЧС России.

«Сотрудники МЧС России спасли 10 человек. К сожалению, 28 человек, в том числе один ребенок, погибли», – указано в сообщении.

Отмечается, что работы проводились всю ночь. Разобрано порядка 65% разрушенных конструкций.

Напомним, накануне ВСУ обстреляли здание пекарни в Лисичанске. Как сообщают в военной комендатуре ЛНР, «Из-за неудач на фронте ВСУ целенаправленно открыли огонь по мирному населению города, зная, что в здании пекарни всегда много мирных жителей Лисичанска».