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Число жертв удара ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до 28 человек
В результате обстрела пекарни со стороны ВСУ в Лисичанске погибли 28 человек. Об этом сообщает МЧС России.
«Сотрудники МЧС России спасли 10 человек. К сожалению, 28 человек, в том числе один ребенок, погибли», – указано в сообщении.
Отмечается, что работы проводились всю ночь. Разобрано порядка 65% разрушенных конструкций.
Напомним, накануне ВСУ обстреляли здание пекарни в Лисичанске. Как сообщают в военной комендатуре ЛНР, «Из-за неудач на фронте ВСУ целенаправленно открыли огонь по мирному населению города, зная, что в здании пекарни всегда много мирных жителей Лисичанска».
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