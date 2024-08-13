Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух
Число погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Лисичанске ЛНР увеличилось до двух, сообщают власти.
«У мужчины было проникающее ранение сердца. К сожалению, медики не смогли его спасти», – говорится в телеграм-канале Правительства ЛНР. Ранее сообщалось об одном погибшем.
Сегодня стало известно, что ВСУ атаковали автобус в подшефном Татарстану Лисичанске боеприпасами кассетного типа. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала о 31 пострадавших. По ее словам, в эвакуации участвуют около десяти бригад скорой помощи. Кроме местных медиков, на место направили специалистов из Северодонецка, Первомайска и других районов ЛНР. Для транспортировки тяжелобольных в Лисичанск были отправлены две бригады республиканской клинической больницы и дополнительная реанимационная бригада.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»