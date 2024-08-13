Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух

Число погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Лисичанске ЛНР увеличилось до двух, сообщают власти.

«У мужчины было проникающее ранение сердца. К сожалению, медики не смогли его спасти», – говорится в телеграм-канале Правительства ЛНР. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Сегодня стало известно, что ВСУ атаковали автобус в подшефном Татарстану Лисичанске боеприпасами кассетного типа. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала о 31 пострадавших. По ее словам, в эвакуации участвуют около десяти бригад скорой помощи. Кроме местных медиков, на место направили специалистов из Северодонецка, Первомайска и других районов ЛНР. Для транспортировки тяжелобольных в Лисичанск были отправлены две бригады республиканской клинической больницы и дополнительная реанимационная бригада.