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СВО 13 августа 2024 14:11

В Лисичанске один человек погиб после удара ВСУ по пассажирскому автобусу

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Украинские войска подвергли обстрелу автобус с людьми в Лисичанске. В результате атаки погиб один человек. Об этом сообщает глава ЛНР Леонид Пасечник.

В результате трагического происшествия, о котором сообщили власти, один человек погиб, а 28 мирных жителей получили ранения. Состояние 12 пострадавших оценивается как тяжелое, а еще 6 находятся в крайне тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным властей, в настоящее время место происшествия оцеплено, работают саперы и специальные службы. Отмечается также, что атака была совершена кассетными боеприпасами.

Фото: © t.me/glava_lnr_info

#спецоперация
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