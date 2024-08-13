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В Лисичанске один человек погиб после удара ВСУ по пассажирскому автобусу
Украинские войска подвергли обстрелу автобус с людьми в Лисичанске. В результате атаки погиб один человек. Об этом сообщает глава ЛНР Леонид Пасечник.
В результате трагического происшествия, о котором сообщили власти, один человек погиб, а 28 мирных жителей получили ранения. Состояние 12 пострадавших оценивается как тяжелое, а еще 6 находятся в крайне тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
По данным властей, в настоящее время место происшествия оцеплено, работают саперы и специальные службы. Отмечается также, что атака была совершена кассетными боеприпасами.
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