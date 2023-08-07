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Число жертв прорыва Каховской ГЭС увеличилось до 57
Число жертв в результате прорыва Каховской ГЭС возросло до 57 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что найдены тела еще двух погибших.
Как указано в сообщении, подтопленными остаются почти 1,5 тысяч жилых домов, от различных инфекций вакцинированы почти 17 тысяч человек.
Напомним, задвижки Каховской ГЭС были разрушены в ночь на 6 июня в результате обстрела ВСУ. Сразу после этого произошел неконтролируемый сброс воды. В течение нескольких часов подтопило 14 населенных пунктов, часть из них почти полностью ушла под воду.
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