«Жить там несколько десятилетий будет невозможно»: эксперты о подрыве Каховской ГЭС

Задвижки Каховской ГЭС были разрушены в ночь на 6 июня в результате обстрела ВСУ

Фото: скриншот видео

Каждую секунду сбрасывается 30 тысяч кубических метров воды

Задвижки Каховской ГЭС были разрушены в ночь на 6 июня в результате обстрела ВСУ. Сразу после этого начался неконтролируемый сброс воды. В течение нескольких часов подтопило 14 населенных пунктов, часть из них почти полностью ушла под воду. Как минимум 16 тысяч человек остались без крова. О погибших в результате трагедии не сообщается, однако известно, что в Новой Каховке 7 человек числятся пропавшими без вести.

В Херсонской области введен режим ЧС. Идет эвакуация населения как с российской, так и с украинской стороны. Еще несколько тысяч человек остаются в зоне бедствия и ждут эвакуации.

Тем временем задвижки в Каховской ГЭС продолжают разрушаться. Уровень воды падает. Эксперты говорят, что каждую секунду сбрасывается более 30 тысяч кубических метров воды. Вся эта водная масса хлынула вниз по Днепру. Восстановить дома еще не самая сложная задача – непоправимый ущерб был нанесен экологии. Чтобы осознать масштабы катастрофы, мы задали вопросы экспертам.

В Херсонской области введен режим ЧС. Идет эвакуация населения как с российской, так и с украинской стороны Фото: скриншот видео

Ущерб для сельского хозяйства: загрязнение воды и размытие почвы

О масштабах ущерба для сельского хозяйства пока остается только догадываться. В Министерстве сельского хозяйства РТ данную ситуацию комментировать не стали, сообщив, что экспертов, которые смогли бы оценить последствия от разлива такого количества воды на сельхозугодьях, у них нет. Зато у главы Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств Татарстана Камияра Байтемирова есть на этот счет свое мнение.

«Надо сказать, что результаты взрыва очень плачевны, потому что пойменные места рек, как я представляю, залиты. Это самые плодородные места, и поэтому посевы: зерновые и овощная продукция – потеряны. Это колоссальный ущерб не только для урожая, но и потому, что при таком потоке воды с почвы смывается плодородный слой», – отметил он.

Камияр Байтемиров: «Надо сказать, что результаты взрыва очень плачевны, потому что пойменные места рек, как я представляю, залиты» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Камияр Байтемиров считает, что вода вперемешку с плодородным слоем почвы начнет «цвести». Скорее всего, она вскрыла скотомогильники, где могут быть захоронены останки животных с различными заболеваниями, опасными в том числе и для человека.

«Набор таких отрицательных моментов к хорошему, конечно, не приведет. Последствия могут сказаться не только в этом году, но и в последующие. Если восстановить Каховскую ГЭС не получится, нарушится вся система каскада прудов и, конечно же, может пострадать Юг вновь присоединенных территорий, в том числе и Крым. Как я слышал, в Крыму достаточное количество воды в связи с осадками и теми мерами, которые принимала Россия по подводу питьевой воды к полуострову», – сообщил глава Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств РТ.

Михаил Болгов: «Ущерб просто громадный. В практике бывшего Советского Союза это первая катастрофа такого масштаба» Фото: скриншот видео

«Эта ГЭС создавалась как очень надежная, и такого никто не ожидал»

Доктор технических наук, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем Российской академии наук Михаил Болгов рассказал, что эта катастрофа стала беспрецедентной по своим масштабам.

«Ущерб просто громадный. В практике бывшего Советского Союза это первая катастрофа такого масштаба. Поскольку эта ГЭС создавалась как очень надежная, предполагались различного рода воздействия, но такого, конечно, никто не ожидал», – рассказал Михаил Болгов.

Разрушение крупнейшей плотины приводит к ликвидации водохранилища. Для страны оно потеряно полностью, добавил доктор технических наук.

«Последствия будут для электроэнергии, водоснабжения и биологической жизни, сельского хозяйства. Все сферы жизни, которые используют водные ресурсы, понесут ущерб. Снизится даже качество воздуха. Территориям, которые затопила волна прорыва, нанесен настолько огромный ущерб, что сейчас его сложно оценить. По моим представлениям, он превысит все убытки, которые мы когда-то вычисляли после самых больших наводнений, имевших место быть на территории Российской Федерации», – считает Болгов.

Прямой эффект подрыва ГЭС – ликвидация сельхозугодий, загрязнение вод, потеря объектов инфраструктуры. Все, что подверглось воздействию воды, ожидают негативные последствия, говорит эксперт.

«Судя по всему, несущим конструкциям причинен существенный урон. И это не сравнимо с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году, когда были разрушены только часть креплений турбины и практически в течение года она была восстановлена. Здесь, конечно, имеют место быть потери всех водорегулирующих сооружений, и я думаю, что с этим мнением солидарны другие специалисты. Скорее всего, придется проводить полную реконструкцию станции», – подчеркнул Михаил Болгов.

Прямой эффект подрыва ГЭС – ликвидация сельхозугодий, загрязнение вод, потеря объектов инфраструктуры Фото: скриншот видео

В мировой практике были случаи, когда вместо одной плотины ставили другую – технически это реализуемо, считает он.

«Процессы, которые будут происходить на месте бывшего водохранилища, могут затянуться на десятки лет. Потому что почва была затоплена, потеряла свои свойства и была загрязнена иловыми отложениями. Что касается нижнего бьефа, там процесс все-таки будет кратковременным. Наверное, неделя максимум. Жизнь там может восстановиться в ближайшие год-два. Но все будет зависеть от того, как быстро мы справимся с последствиями: предотвратим заражение, уберем трупы животных, скотомогильники. Все это должно быть немедленно проанализировано и заблокировано», – считает доктор технических наук.

А вот в зонах, где произошло более обильное подтопление, жизнь человека в ближайшие годы, вероятно, будет вообще невозможна, отметил Болгов.

«Я подозреваю, что естественные слои почвы все вымыты. Если мы собираемся заниматься восстановлением, нужно принимать большие усилия для реабилитации почвы», – сказал он.

Вода с иловыми отложениями из водохранилища может заразить и территорию Черного моря, но для более точных прогнозов необходимо знать состав этого ила.

«Если в воде содержатся следы химических веществ, то понадобится несколько лет, пока затопленные территории не подвергнутся самоочистке. Тем не менее я думаю, что на Черное море это особого влияния не окажет, но неприятности будут в ближайших районах. Будакский Лиман достаточно большой, и, скорее всего, он аккумулирует значительную часть, неприятности будут именно там. Какая-то часть загрязняющих веществ, возможно, понесется дальше», – отметил Михаил Болгов.

Каховская ГЭС – это последняя ступень Днепропетровского каскада электростанций, состоявшего из шести таких ступеней Фото: ru.wikipedia.org,общественное достояние

«Великая стройка коммунизма»

Каховская ГЭС – это последняя ступень Днепропетровского каскада электростанций, состоявшего из шести таких ступеней. Она была расположена в Херсонской области, в пяти километрах от города Новая Каховка.

Строительство началось в 1950 году и относилось к «великим стройкам коммунизма». Весь каскад был введен в эксплуатацию в 1970-х годах. Благодаря уровню воды Днепра и строительству Каховской ГЭС образовалось водохранилище. Его площадь составляла более двух тысяч квадратных километров. Оно находилось в месте, рядом с которым жили 37 тысяч человек, все они были переселены.

Каскад ГЭС на Днепре и ряд водохранилищ использовались для регулирования стока воды в реке, для электроснабжения, водного транспорта, орошения земель южных территорий, включая северную часть Крыма. А также для улучшения снабжения водой Донбасса и Кривого Рога.

Город Новая Каховка появился в результате строительства ГЭС в 1952 году. Изначально он имел статус села Фото: ru.wikipedia.org, CC BY-SA 4.0

Город Новая Каховка появился в результате строительства ГЭС в 1952 году. Изначально он имел статус села. В старой части города были сохранены двухэтажные и трехэтажные дома, украшенные так называемыми каменными вышиванками. Свято-Андреевский кафедральный собор – одна из достопримечательностей города. Он считался одним из самых больших в округе. По данным 2020 года, население города составляло более 45 тысяч человек, а размер самой Новой Каховки – более 200 квадратных километров.

Сейчас город переживает наводнение. По некоторым данным, существует угроза его заражения из-за размытия кладбища.