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Ру Тат
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Происшествия
30 января 2023  18:31
Алексей Новиков

Число жертв нападения террориста-смертника в Пакистане выросло до 44

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Как минимум 44 человека погибли в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар, сообщает ТАСС.

По данным агентства, еще 157 человек получили ранения. В данный момент на месте устроенного террористом взрыва ведется спасательная операция. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что смертник привел в действие взрывное устройство во время полуденной молитвы в мечети. В момент взрыва в здании в основном находились сотрудники полиции и военнослужащие. 

 

#теракт #террорист-смертник
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