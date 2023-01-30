Число жертв нападения террориста-смертника в Пакистане выросло до 44

Как минимум 44 человека погибли в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар, сообщает ТАСС.

По данным агентства, еще 157 человек получили ранения. В данный момент на месте устроенного террористом взрыва ведется спасательная операция.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что смертник привел в действие взрывное устройство во время полуденной молитвы в мечети. В момент взрыва в здании в основном находились сотрудники полиции и военнослужащие.