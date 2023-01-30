По меньшей мере 17 человек погибли при взрыве в мечети в Пакистане

Жертвами теракта в мечети в пакистанском городе Пешавар стали как минимум 17 человек, более 90 получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo.

Сообщается, что все пострадавшие сейчас находятся в больницах. 10 человек – в критическом состоянии. Большая часть пострадавших – полицейские, сообщает один из очевидцев трагедии.

В момент взрыва в мечети находились по меньшей мере 120 человек. По данным издания Dawn, в момент взрыва в мечети были представители полиции и армии.

