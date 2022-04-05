Число зарегистрированных жертв коронавируса в Татарстане достигло 1890

Еще пятеро жителей Татарстана стали жертвами коронавируса — двое мужчин и три женщины. Общее число официально зарегистрированных жертв Covid-19 в республике на 5 апреля 2022 года достигло 1890, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1890, из них подтверждено за сутки — пятеро <…>», — проинформировали в ведомстве.

От коронавируса скончались мужчины 1939 и 1940 годов рождения, а также женщины 1931, 1940 и 1946 годов рождения.

Из данных Росстата следует, что разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов России, включая и Татарстан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике за день зарегистрированы 260 новых случаев Covid-19.