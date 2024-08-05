Число заразившихся лихорадкой Западного Нила в Татарстане увеличилось до 14 человек

Еще пять человек в Татарстане заразились лихорадкой Западного Нила. Теперь общее количество заболевших составляет 14 человек. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«На сегодняшний день в республике зарегистрировано 14 случаев заражения лихорадкой Западного Нила», – отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о том, как протекает эта болезнь, как заражаются татарстанцы и как их лечат в Республиканской клинической инфекционной больнице.