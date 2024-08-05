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Общество 5 августа 2024 12:06

Число заразившихся лихорадкой Западного Нила в Татарстане увеличилось до 14 человек

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Еще пять человек в Татарстане заразились лихорадкой Западного Нила. Теперь общее количество заболевших составляет 14 человек. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«На сегодняшний день в республике зарегистрировано 14 случаев заражения лихорадкой Западного Нила», – отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о том, как протекает эта болезнь, как заражаются татарстанцы и как их лечат в Республиканской клинической инфекционной больнице.

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#Здоровье #инфекции
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