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Число заразившихся лихорадкой Западного Нила в Татарстане увеличилось до 14 человек
Еще пять человек в Татарстане заразились лихорадкой Западного Нила. Теперь общее количество заболевших составляет 14 человек. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.
«На сегодняшний день в республике зарегистрировано 14 случаев заражения лихорадкой Западного Нила», – отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о том, как протекает эта болезнь, как заражаются татарстанцы и как их лечат в Республиканской клинической инфекционной больнице.
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