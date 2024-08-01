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Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Татарстане увеличилось до девяти человек
В Татарстане лихорадкой Западного Нила заразились еще три человека. Об этом «Татар-информу» стало известно от собственного источника.
«Число зараженных лихорадкой Западного Нила татарстанцев увеличилось до девяти человек», – отметил источник в беседе с агентством.
В пресс-службе Республиканской клинической инфекционной больницы агентству рассказали, что в клинике проходят лечение пять жителей республики. «Все получают лечение в профильном отделении. Состояние их оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет», – добавили в больнице.
Ранее «Татар-информ» рассказывал историю пациента, который лечился от лихорадки Западного Нила.
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