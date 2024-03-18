Число заболевших корью в 18-й школе Казани увеличилось до двенадцати

В казанской школе №18 корь подтвердили у двеннадцати человек. Об этом «Татар-информу» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

«На сегодня зарегистрировано 12 случаев кори, в том числе 11 – среди первоклассников и один – у учителя. Все заболевшие не привиты против кори по причине отказа», – отметили в ведомстве.

Напомним, в четверг, 14 марта, стало известно, что в 18-й школе Казани первоклассник заболел корью, еще у пятерых человек диагноз был под вопросом. Об этом подробно рассказывал «Татар-информ».

В Роспотребнадзоре РТ рассказали, что на сегодня по эпидемическим показаниям привили 39 детей и 13 учителей. Отказались от прививки 77 человек. Напомним, что прививок от кори не было у 116 учеников, это примерно 11% учащихся.

«Мероприятия продолжаются. Не привитые лица в коллектив не допускаются», – подчеркнули в Управлении Роспотребнадзора по РТ.