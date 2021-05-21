Число заболевших британским штаммом Covid-19 татарстанцев достигло 24

В Татарстане еще у шестерых жителей нашли британский штамм нового коронавируса. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня зарегистрировано 24 [случая выявления] британских штамма в Республике Татарстан», — отметила спикер.

Больше всего заболевших британской разновидностью коронавируса выявили в Казани, их 22 человека. Еще по одному случаю заражения зарегистрировано в Рыбно-Слободском и Верхнеуслонском районах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о 18 болеющих мутированным штаммом Covid-19.