Еще шесть татарстанцев заразились британским штаммом Covid-19

Еще у шести жителей Татарстана нашли британский штамм новой коронавиусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«В целом по Татарстану на сегодня 18 случаев заражения зарегистрировано», — отметила спикер.

Ранее заместитель главного санитарного врача сообщала о том, что в республике выявили 12 заражений британским штаммом.

Любовь Авдонина отметила, что все случаи заражения друг с другом не связаны, они единичны. Сотрудники Роспотребнадзора подробно отрабатывают каждый случай заболевания. Спикер подчеркнула, что 18 больных на всю республику — это не такое большое число.