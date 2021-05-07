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Ру Тат
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7 мая 2021  13:09
Эвелина Киселёва

Еще шесть татарстанцев заразились британским штаммом Covid-19

Еще шесть татарстанцев заразились британским штаммом Covid-19
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Еще у шести жителей Татарстана нашли британский штамм новой коронавиусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«В целом по Татарстану на сегодня 18 случаев заражения зарегистрировано», — отметила спикер.

Ранее заместитель главного санитарного врача сообщала о том, что в республике выявили 12 заражений британским штаммом.

Любовь Авдонина отметила, что все случаи заражения друг с другом не связаны, они единичны. Сотрудники Роспотребнадзора подробно отрабатывают каждый случай заболевания. Спикер подчеркнула, что 18 больных на всю республику — это не такое большое число.  

Британия коронавирус Британский штамм
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