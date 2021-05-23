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Ру Тат
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23 мая 2021  11:42

Число выявленных случаев Covid-19 в России превысило 5 млн

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За последние сутки новый коронавирус Covid-19 обнаружили еще у 8 951 жителя России. Количество официально зарегистрированных в стране случаев заболевания достигло 5 001 505. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последний день в России стало известно о еще 357 умерших среди пациентов с коронавирусом. Число зарегистрированных летальных случаев, связанных с Covid-19, достигло 118 482.

При этом за сутки в целом по стране выздоровели 7 297 больных новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии от нее вылечились 4 617 762 жителя РФ.

Ранее Президент России Владимир Путин счел, что продление майских праздников оправдало себя в качестве меры борьбы с распространением заболевания.

#статистика #коронавирус
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