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Общество 22 июля 2025 18:30

Число выпускников, выбравших ЕГЭ по естественно-научным предметам, выросло в РТ

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В Татарстане по сравнению с прошлым годом выросло количество выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ профильную математику, физику, химию, информатику и биологию. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Правительствами России и Татарстана поставлена задача увеличить долю выпускников, выбирающих ЕГЭ по профильной математике и естественно-научным предметам: химии, физике, информатике и биологии», – рассказал он.

По словам главы Минобрнауки РТ, доля выпускников, выбравших ЕГЭ по профильной математике, выросла на 6,5%, по физике – почти на 2%, по химии – на 1%, по информатике – на полпроцента, по биологии – на 0,1%.

Он добавил, что количество выпускников, выбравших профильную математику, физику, химию и информатику, выше среднероссийских показателей. Исключение составила только биология.

«Тенденция увеличения выбора школьниками этих предметов в качестве экзамена становится приоритетной задачей для каждого муниципалитета республики в рамках решения проблемы кадрового дефицита во всех отраслях экономики», – подчеркнул министр.

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#егэ #государственная итоговая аттестация
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