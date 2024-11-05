Число вакансий для соискателей без опыта с начала года в Татарстане выросло на 34%

В Татарстане спрос на молодых сотрудников за год вырос в два раза. С начала года компании разместили 1,3 тыс. вакансий, которые доступны для соискателей с 14 лет. При этом за аналогичный период прошлого года их было 670. Об этом «Татар-информу» сообщила директор филиала hh.ru в Поволжье Альбина Султанова.

«За девять месяцев этого года работодатели Татарстана разместили более 127 тыс. вакансий, доступных для соискателей без опыта работы. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — подчеркнула она.

По данным SuperJob.ru, выпускникам вузов без опыта работы в целом по стране сегодня рады семь из десяти компаний. При этом работодателей, лояльных к молодым специалистам, за полтора года стало больше. Среди предприятий и организаций различных отраслей деятельности наиболее лояльны к выпускникам вузов производственные, строительные и IT-компании.

В каких сферах Татарстана берут на работу специалистов без опыта, и какую зарплату предлагают работодатели, читайте в материале «Татар-информа» «Опыт не требуется»: какие вакансии предлагают молодежи в Татарстане и какую зарплату.