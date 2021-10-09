Число умерших при отравлении алкоголем в Оренбургской области выросло до 26

В Оренбургской области число погибших в результате отравления контрафактным алкоголем увеличилось до 26 жертв, рассказала замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области Инна Аверкова, передает ТАСС.

«Количество пострадавших увеличилось с 49 до 54. Смертность увеличилась за счет того, что погибли те, кто был доставлен в тяжелом состоянии, в состоянии комы. 26 человек умерли, 28 живы, часть находится в стационаре», — сказала она.

Аверкова обратила внимание на то, что перевозка пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, сейчас не требуется.

8 октября сообщалось, что при отравлении алкоголем в Оренбуржье пострадало 33 человека, 17 из которых скончались.