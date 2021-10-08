В Оренбургской области 17 человек умерли, отравившись контрафактным алкоголем

В Оренбургской области 33 человека пострадали из-за отравления контрафактным алкоголем. 17 из них скончались, сообщает ТАСС. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по ситуации с отравлением.

«По состоянию на 11.00 (09.00 мск) 8 октября известно о 33 пострадавших в результате употребления контрафактного алкоголя, 17 из них скончались», — сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания оперштаба.

Вице-губернатор — министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова рассказала о том, что в крови погибших при проведении экспертизы обнаружили чистый этанол.

Ранее сообщалось о том, что трое подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя, приведшего к отравлению жителей Оренбургской области, были задержаны.

Следователи также сообщили о возбуждении трех уголовных дел, связанных с нелегальным производством алкоголя. Следователи и сотрудники полиции обнаружили склад и пункт производства контрафактной продукции в Орске. Во время обыска было изъято 1 279 пол-литровых бутылок со спиртосодержащей продукцией.