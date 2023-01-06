Более 1,5 тыс. учащихся входят в движение школьных лесничеств Татарстана

В Татарстане функционируют 114 школьных лесничеств, которые объединяют более 1,5 тыс. человек. Об итогах деятельности движения в 2022 году рассказали в Минлесхозе РТ.

Средний возраст участников составляет 14 лет. В спектр деятельности школьных лесничеств входят посадка деревьев и кустарников в городах и селах республики, очистка территории лесного фонда, изготовление скворечников, экологическое просвещение населения и пр.

В прошлом году учащиеся участвовали в природоохранных акциях «Покормите птиц зимой!», «Сад памяти», «Береги лес от пожара», «Чистые леса Татарстана», «Живи, родник, живи!», «Сдай макулатуру — спаси дерево», «Эковесна», «Сохраним лес» и др., провели мероприятия, приуроченные ко Дню заповедников и национальных парков, Международному дню лесов и других памятных дат.