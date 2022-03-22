Число регионов РФ, получающих субсидии на создание технопарков, может увеличиться

В будущем список регионов России, которые получают федеральные субсидии на создание промышленных парков и технопарков, может быть расширен. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает Telegram-канал кабинета.

«Сейчас эта возможность предусмотрена лишь для десяти субъектов Российской Федерации с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Предполагается увеличить это число вдвое», — объяснил Председатель Правительства.

Мишустин подчеркнул, что таким образом гораздо больше компаний сможет получить помещения и доступ ко всей необходимой инфраструктуре, чтобы развивать свое дело.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер на брифинге в Кабинете Министров РТ заявил о разработке ряда мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.