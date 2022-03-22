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Ру Тат
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Промышленность
22 марта 2022  17:36

Число регионов РФ, получающих субсидии на создание технопарков, может увеличиться

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В будущем список регионов России, которые получают федеральные субсидии на создание промышленных парков и технопарков, может быть расширен. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает Telegram-канал кабинета. 

«Сейчас эта возможность предусмотрена лишь для десяти субъектов Российской Федерации с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Предполагается увеличить это число вдвое», — объяснил Председатель Правительства. 

Мишустин подчеркнул, что таким образом гораздо больше компаний сможет получить помещения и доступ ко всей необходимой инфраструктуре, чтобы развивать свое дело.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер на брифинге в Кабинете Министров РТ заявил о разработке ряда мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

 

#Михаил Мишустин #поддержка бизнеса #регионы России
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