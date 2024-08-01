Число разводов среди жителей Татарстана уменьшилось на 11% за год

По итогам января-мая 2024-го в Татарстане развелись 5 404 пары. Это на 11,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Заключили брак в республике 6 390 пар – на 0,7% больше, чем за первые 5 месяцев 2023-го. Такие данные следуют из статистики Росстата.

Ранее психолог из Татарстана рассказала, в каком возрасте лучше вступать в брак и в каком возрасте с точки зрения психологии человек становится полностью зрелым.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года своим указом объявил 2024-й в России Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.