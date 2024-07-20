Психолог из Татарстана рассказала, в каком возрасте лучше вступать в брак

Психолог, педагог, коуч по отношениям из Татарстана Венера Токар назвала самый подходящий возраст для вступления в брак.

Она отметила, что в головном мозге есть отдел, отвечающий за принятие решений. Он формируется к определенному возрасту. У мальчиков — к 24 годам, у девочек — к 21 году. Иными словами, решения в этом возрасте люди принимают уже осознанно, а не на эмоциях. Полностью зрелым с точки зрения психологии человек становится в 28 лет.

«В любом случае выйти замуж лучше до 30 лет, поскольку потом планка требований к партнеру будет повышаться и найти его станет намного сложнее», — сказала психолог в интервью газете «Республика Татарстан».

С физиологической точки зрения, по мнению спикера, тоже лучше создавать семью до 30 лет.

«Дети, которых родили в 20 лет, здоровее тех, которых родили в 40 лет», — отметила Токар.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года своим указом объявил 2024-й в России Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.