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Психолог из Татарстана рассказала, в каком возрасте лучше вступать в брак
Психолог, педагог, коуч по отношениям из Татарстана Венера Токар назвала самый подходящий возраст для вступления в брак.
Она отметила, что в головном мозге есть отдел, отвечающий за принятие решений. Он формируется к определенному возрасту. У мальчиков — к 24 годам, у девочек — к 21 году. Иными словами, решения в этом возрасте люди принимают уже осознанно, а не на эмоциях. Полностью зрелым с точки зрения психологии человек становится в 28 лет.
«В любом случае выйти замуж лучше до 30 лет, поскольку потом планка требований к партнеру будет повышаться и найти его станет намного сложнее», — сказала психолог в интервью газете «Республика Татарстан».
С физиологической точки зрения, по мнению спикера, тоже лучше создавать семью до 30 лет.
«Дети, которых родили в 20 лет, здоровее тех, которых родили в 40 лет», — отметила Токар.
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