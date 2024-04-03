Число пострадавших в результате землетрясения на Тайване достигло 711

Число людей, пострадавших в результате землетрясения на Тайване, достигло 711, сообщает РИА Новости.

В соседних странах были объявлены наивысшие уровни опасности, объявлялась угроза цунами.

Напомним, серия мощных подземных толчков произошла утром в среду, магнитуда самого мощного составила 7,7 балла. Сегодняшнее землетрясение стало самым мощным на Тайване за 25 лет — с сентября 1999 года, когда магнитуда составила 7,3.