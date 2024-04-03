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Число пострадавших в результате землетрясения на Тайване достигло 711
Число людей, пострадавших в результате землетрясения на Тайване, достигло 711, сообщает РИА Новости.
В соседних странах были объявлены наивысшие уровни опасности, объявлялась угроза цунами.
Напомним, серия мощных подземных толчков произошла утром в среду, магнитуда самого мощного составила 7,7 балла. Сегодняшнее землетрясение стало самым мощным на Тайване за 25 лет — с сентября 1999 года, когда магнитуда составила 7,3.
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