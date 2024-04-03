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На Тайване произошло самое мощное за последние 25 лет землетрясение
На Тайване произошло землетрясение, которое стало самым мощным за последние 25 лет, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы у восточного побережья.
Их мощность составила от 7,2 до 7,5 баллов.
По предварительным данным, погибли четыре человека. Еще порядка 100 человек пострадали.
В последний раз на Тайване землетрясение магнитудой 7,2 было зафиксировано в 1999 году.
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