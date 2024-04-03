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Происшествия 3 апреля 2024 08:14

На Тайване произошло самое мощное за последние 25 лет землетрясение

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На Тайване произошло землетрясение, которое стало самым мощным за последние 25 лет, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы у восточного побережья.

Их мощность составила от 7,2 до 7,5 баллов.

По предварительным данным, погибли четыре человека. Еще порядка 100 человек пострадали.

В последний раз на Тайване землетрясение магнитудой 7,2 было зафиксировано в 1999 году.

#тайвань
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