На Тайване произошло самое мощное за последние 25 лет землетрясение

На Тайване произошло землетрясение, которое стало самым мощным за последние 25 лет, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы у восточного побережья.

Их мощность составила от 7,2 до 7,5 баллов.

По предварительным данным, погибли четыре человека. Еще порядка 100 человек пострадали.

В последний раз на Тайване землетрясение магнитудой 7,2 было зафиксировано в 1999 году.