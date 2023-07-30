Число пострадавших при взрыве в Таганроге выросло до 22

Число пострадавших при ЧП с ракетой, которое произошло в Таганроге в пятницу, увеличилось до 22, сообщает глава администрации Ростовской области Андрей Фатеев.

«По состоянию на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения, в том числе 1 ребенок, который обратился на следующей день. В больнице остается 9 человек с травмами . Состояние пациентов средней степени тяжести», – отметил он.

В настоящий момент продолжается разбор завалов, работает 8 единиц техники. Одновременно с этим комиссия по обследованию домов продолжает свою работу.

Напомним, в минувшую пятницу в Таганроге в кафе в Ростовской области прогремел взрыв, ранее сообщалось о 12 погибших.

В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий. В МИДе РФ заявили, что Россия оставляет за собой право принять жесткие ответные меры, подчеркнув, что эта атака не имела военного смысла.