Видео: в Таганроге прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

В Таганроге в кафе в Ростовской области прогремел взрыв, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, пострадали несколько человек.

Как сообщает ТАСС, в результате взрыва пострадали шесть человек. По информации других СМИ, число пострадавших достигло 10 человек.

На месте ЧП работают врачи и сотрудники МЧС.