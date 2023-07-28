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Видео: в Таганроге прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие
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В Таганроге в кафе в Ростовской области прогремел взрыв, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, пострадали несколько человек.
Как сообщает ТАСС, в результате взрыва пострадали шесть человек. По информации других СМИ, число пострадавших достигло 10 человек.
На месте ЧП работают врачи и сотрудники МЧС.
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