Число пострадавших при взрыве в монастыре в Подмосковье увеличилось до 12 человек

По последним данным, во время взрыва на территории женского монастыря в Серпухове пострадали 12 человек, в том числе взорвавший самодельное устройство, сообщает ТАСС.

По данным полиции, 18-летний молодой человек, который взорвал устройство, – бывший воспитанник гимназии при монастыре. Все пострадавшие – подростки, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сообщается, что молодой человек планировал нападение во время утренней молитвы, но взрывное устройство сработало на входе. С собой у него также было мачете.

Причиной нападения могли стать конфликты с другими воспитанниками и преподавателями гимназии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что самодельное устройство взорвалось в женском монастыре в Подмосковье, пострадал подросток.