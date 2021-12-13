news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
13 декабря 2021  13:47
Павел Климчак

Число пострадавших при взрыве в монастыре в Подмосковье увеличилось до 12 человек

news_top_970_100

По последним данным, во время взрыва на территории женского монастыря в Серпухове пострадали 12 человек, в том числе взорвавший самодельное устройство, сообщает ТАСС.

По данным полиции, 18-летний молодой человек, который взорвал устройство, – бывший воспитанник гимназии при монастыре. Все пострадавшие – подростки, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сообщается, что молодой человек планировал нападение во время утренней молитвы, но взрывное устройство сработало на входе. С собой у него также было мачете.

Причиной нападения могли стать конфликты с другими воспитанниками и преподавателями гимназии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что самодельное устройство взорвалось в женском монастыре в Подмосковье, пострадал подросток.

#взрывное устройство #монастырь #подмосковье
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное