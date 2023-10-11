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Число пострадавших при столкновении поездов в Московском метро выросло до 5 человек
Число пострадавших при столкновении поездов на станции метро «Печатники» в Московском метрополитене выросло до 5 человек, сообщает РИА Новости.
Напомним, сегодня на Люблинско-Дмитровской линии столкнулись два состава – поезд без пассажиров, который перегоняли в депо, врезался в поезд, который стоял на станции.
В результате движение поездов со станции «Люблино» до станции «Дубровка» было приостановлено.
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