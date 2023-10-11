Число пострадавших при столкновении поездов в Московском метро выросло до 5 человек

Число пострадавших при столкновении поездов на станции метро «Печатники» в Московском метрополитене выросло до 5 человек, сообщает РИА Новости.

Напомним, сегодня на Люблинско-Дмитровской линии столкнулись два состава – поезд без пассажиров, который перегоняли в депо, врезался в поезд, который стоял на станции.

В результате движение поездов со станции «Люблино» до станции «Дубровка» было приостановлено.