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Руc Тат
Происшествия 11 октября 2023 12:26

Число пострадавших при столкновении поездов в Московском метро выросло до 5 человек

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Число пострадавших при столкновении поездов на станции метро «Печатники» в Московском метрополитене выросло до 5 человек, сообщает РИА Новости.

Напомним, сегодня на Люблинско-Дмитровской линии столкнулись два состава – поезд без пассажиров, который перегоняли в депо, врезался в поезд, который стоял на станции.

В результате движение поездов со станции «Люблино» до станции «Дубровка» было приостановлено.

#метрополитен #Москва
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